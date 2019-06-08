Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li yetkiliden çok tartışılacak İsrail açıklaması /08 Haziran 2019 22:37

ABD'li yetkiliden çok tartışılacak İsrail açıklaması

ABD'nin Kudüs Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’dan toprak ilhak etme hakkı olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

ABD'nin Kudüs Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’dan toprak ilhak etme hakkı olduğunu iddia etti.

New York Times’a konuşan Friedman, “Belirli şartlar altında İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmını koruma hakkına sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat hepsini değil” dedi.

İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgeleri tek taraflı ilhakını ilan etmesi durumunda ABD’nin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya ise Friedman, “Ne kadarının ilhak edileceği ve İsrail ve bölge için iyi olma gerekçesini anlamadan bu konuda bir görüşümüz yok” cümlelerine yer verdi.

İsrail'in 1967'den itibaren işgal ettiği Filistin topraklarında 230'un üzerinde yerleşimi bulunuyor ve bu topraklarda yaklaşık 600 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor.

TRUMP YÖNETİMİ DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail yerleşimlerine destek verdiği ve uluslararası kuruluşların engel girişimlerine şantajla ve tehditlerle yanıt verdiği biliniyor.

Trump yönetiminin yeşil ışık yakmasıyla birlikte, İsrail yerleşimlerinin sayısında büyük artış görülmeye başlandı.

ABD'nin ay sonunda Bahreyn'de düzenlenecek toplantı ile "Barış için refah" adlı İsrail-Filistin barış planını açıklaması bekleniyor. Ancak Filistin yönetimi toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.
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