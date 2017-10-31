Memurlara yurt dışına çıkarken şart koşulan ‘sakınca yoktur’ belgesi kalkıyor

Darbe girişiminin ardından alınan tedbirler doğrultusunda, yurt dışına çıkmak isteyen kamu çalışanlarının devletten belge alması gerekiyordu. Buna kamu çalışanlarının yakınları da dahildi.





Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere konuşan Bozdağ, uygulamayı kaldırdıklarını söyledi: “Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o şartlarda bu tedbirin alınması gerekiyordu. Bu tedbire 15 Kasım’dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır. Artık kamu görevlileri, izin aldıkları takdirde yurt dışı seyahati yapabileceklerdir. Başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Zira, adli olarak yurt dışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir.”