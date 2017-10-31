Samanyolu Haber /Gündem / Bütün hesaplar 2019 için, Erdoğan şimdi de Atatürkçü seçmeni hedefliyor /31 Ekim 2017 09:07

Bütün hesaplar 2019 için, Erdoğan şimdi de Atatürkçü seçmeni hedefliyor

AKP içinden verdiği kulis bilgileriyle tanınan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atatürkçü seçmene yöneldiğini yazdı.

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Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’ndan edindiği kulis bilgileri sıraladığı bugünkü yazısında şöyle dedi:
“Resepsiyonun başında 29 Ekim’den 15 Temmuz’a bir görsel sunum yapıldı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i kuran millet,15 Temmuz’da da demokrasiye sahip çıktı teması işlendi. Atatürk’ten Menderes’e, Özal’a ve Erdoğan’a uzanan bir siyasi çizgi ortaya konuldu. ‘AK Parti, Atatürk’ü mü keşfetti’ tartışmalarına zemin teşkil etmesini arzu etmem ama bu kez Cumhuriyet ve Atatürk vurguları daha güçlüydü. Belli ki Erdoğan sadece MHP’yle yakınlaşma adına bunu yapmıyor. Atatürk’ü, Cumhuriyet’i önemseyen yeni bir seçmen profiline yöneliyor.” 
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