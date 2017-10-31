Samanyolu Haber /Gündem / Askerlik yapmamak için çürük raporu alanlar patladı /31 Ekim 2017 08:59

Askerlik yapmamak için çürük raporu alanlar patladı

CHP Milletvekili Özcan’ın soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Canikli, 2015’te 57 bin 903, 2016’da 66 bin 370, bu yılın 7 ayında 30 bin kişinin çürük rapor aldığını açıkladı

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Çürük raporu alanların sayısında son yıllarda ciddi artışlar yaşandığı ortaya çıktı. Bu yılın ilk 7 ayında rapor alanların sayısı 30 bin olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın ‘askerliğe elverişli değildir' raporu alanlarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Özcan önergesinde, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK kapsamında askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması, kamuoyunda çeşitli tartışma ve endişeleri de beraberinde getirmiştir. Kamuoyundaki tartışmalara son olarak, Sağlık Bakanlığı‘na devredilen askeri hastanelerin, siyasilerin de etkisiyle, usulsüz uygulamalarla verdiği sağlık raporları eklenmiştir” diyerek son yıllarda ne kadar kişinin rapor aldığını bakana sormuştu.
İŞTE CANİKLİ'NİN RAKAMLARI
Bakan Canikli'nin verdiği bilgiye göre 2015'te “Askerliğe elverişli değildir” raporu alan yükümlü sayısı 57 bin 903. 2016 yılında bu sayı 66 bin 370'e çıktı. Bir önceki yıla göre 8 bin 467 kişi arttı. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri de 2016 yılı içinde gerçekleşmişti. 1 Ocak 2017 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Askerliğe elverişli değildir” raporu alan yükümlü sayısı 30 bin 786 olarak gerçekleşti. Böylece son 2.5 yılda 155 bin 59 kişinin rapor aldığı anlaşıldı. CHP'li Özcan'ın, “AKP'de milletvekilliği ve bakanlık yapanların kaçının 1. ve 2. derece yakını, askerlik görevinden muaf tutulmak için sağlık raporu almıştır? ” sorusuna Canikli, “Herhangi bir kayıt tutulmamaktadır” cevabını verdi.
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