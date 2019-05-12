Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti /12 Mayıs 2019 11:36

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti

Gazeteci Ahmet Hakan, görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Her şey güzel olacak" tweet'ini paylaştı.

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YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının ardından İstanbul'un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" sözleri geniş kesimlerde yankı bulurken, gazeteci Ahmet Hakan'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

AHMET HAKAN PAYLAŞTI, SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2015 yılında paylaştığı "Sevgili twit alemi... İnşallah herşey çok güzel olacak... bekleyin..." tweet'ini retweetledi.

Hakan'ın paylaşımı kısa sürede olay olurken, çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

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