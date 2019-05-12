Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ta 'Gareth Bale' sesleri... /12 Mayıs 2019 11:51

Beşiktaş'ta 'Gareth Bale' sesleri...

Beşiktaş Başkan adayı Hürser Tekinoktay, seçimli olağan kongrede projelerini anlattı.

SHABER3.COM

Beşiktaş Başkan adayı Hürser Tekinoktay, seçimli olağan kongrede projelerini anlattı.

Tekinoktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beni bilenler biliyor, eski Beşiktaşlılar, yeni üyelerimiz, bazı dostlarımız bilmiyor. Beşiktaş'ın içinden gelen biriyim. 1960 doğumluyum. 1995 yılında İtalya'dan Lazio kulübüne geçecekken Beşiktaş beni altyapısına davet etti. Ben de İtalya yerine orayı bıraktım ve kalbimin olduğu yer olan Beşiktaş'ta göreve başladım. Kulübümüzün mali bir krizi var. Süleyman abinin kulübü sıfır borçla bıraktığı günden 19 yıldan sonra borca batık raporumuz var. Buraya gelinmemesi lazımdı. Spor müdürleri bizi yayınlara hiç davet etmediler. Genç internet televizyoncuları geldi, medyanın tekelini kırmaya çalıştık. Eksikler varsa kusura bakmayın. Bolu Gerede'ye gitmeyeceğiz arkadaşlar kamp için. Bolu ile oynayarak dev takımlarla mücadele veremeyiz. "

"Gidiyoruz Mitroviç gibi bir futbolcuya 8 milyon Euro veriyoruz, altyapıda böyle bir futbolcu var mı demiyoruz. Paralar bu şekilde savruluyor. Bizim futbol işletme modelimiz tamamen üretim, yıldız bulmak üzere. Hem İngiltere'de hem Almanya'da proje takımı anlaşmaları yapmaya başladık. Transferde kar getirecek ortaklıklarımızı Yağmur Sağnak yönlendirecek."

"GARETH BALE 1 HAFTA SONRA TÜRKİYE'YE GELECEK"

"Premier Lig'de 15 milyar cironun binde birini alsak biz kar oluştururuz diyoruz. Almanya'da Mesut Özil gibi Nuri Şahin gibi birçok futbolcu yetişiyor. Ragnick ile görüştük ama anlaşamadık. Ondan sonra John Benjamin Toschak ile görüştük. Gelebilseydi Gareth Bale'i Beşiktaş'a getirebileceğini söyleyecekti. Aboubakar'ın yarı maliyetine gelebilecekti. Oynamadıkları zaman mutsuz olur bu futbolcular. Seçilirsek, dün yaptığımız görüşmede 1 hafta sonra Türkiye'ye gelecek. Onunla gerekli anlaşmaları yapacağımızı düşünüyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş'ta 'Gareth Bale' sesleri... Sonraki Haber >>

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi

Saadet'ten AKP'ye

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Putin yere kapaklandı!

Putin yere kapaklandı!

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Enes Kanter CNN’e konuştu: “Türkiye artık demokratik bir ülke değil”

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken YSK videosu

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:02