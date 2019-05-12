Samanyolu Haber /Gündem / Hasta yakını doktorun odasını yaktı /12 Mayıs 2019 11:12

Hasta yakını doktorun odasını yaktı

Malatya İsmet İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Beyin Cerrahi Kliniği öğretim üyelerinden Prof. Dr. S. Çağatay Önal'ın odası bir hasta yakını tarafından kundakladı. Hastalar ve doktorlar dumandan etkilendi.

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Malatya İsmet İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Beyin Cerrahi Kliniği üğretim üyelerinden Prof. Dr. S. Çağatay Önal'ın odası bir hasta yakını tarafından kundaklanıp yakıldı. Hastane koridorunda bulunan diğer öğretim üyeleri ve bazı klinikler yoğun dumandan etkilendi. Prof. Dr. S. Çağatay Önal konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu, hasta yakını yakalandı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk Nöroşirüji Derneği Yönetim Kurulu ''Sağlıkta Şiddete Hayır'' diyerek olayı kınadı. Yönetim Kurulu, yaşanan olayda öğretim üyelerine şiddet uygulanmasının yanında, hastaların da sağlığını etkileyen bu olayın takipçisi olacaklarınının altını çizdi.
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