Samanyolu Haber /Politika / HDP'li Konca'nın vekilliği düşürüldü /03 Ekim 2017 16:49

HDP'li Konca'nın vekilliği düşürüldü

Konca'nın vekilliğinin düşmesi ile beraber HDP grubunun Meclis'teki milletvekili sayısı 54'e düştü.

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Yeni yasama yılının ilk Meclis Genel Kurulu'nda HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü.  
Bugün toplanan Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmaların ardından Konca hakkında hazırlanan Başbakanlık tezkeresi okundu. Tezkerenin Genel Kurul’da okunmasıyla Konca’nın vekilliği düştü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’ya 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 2.5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun bulmuştu.

5 KİŞİNİN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP'den şimdiye kadar 5 kişinin vekilliği düşürülmüştü. O isimler şöyle:

Figen Yüksekdağ,
Nursel Aydoğan,
Faysal Sarıyıldız,
Tuğba Hezer Öztürk,
Leyla Zana.
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