'Melih Gökçek makam odasını topladı'

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre, AKP yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na gitti.





Kulislere Gökçek’in son kez Erdoğan’la görüşmek istediği yansırken, bu görüşmenin havalimanında olabileceği belirtildi. Ancak, Gökçek'in havaalanında özel görüşme şansı bulamadığı, Erdoğan’la ayak üstü sohbet ettiği öğrenildi.





Ayrıca Gökçek’in hem Dikmen’deki başkanlık konutunda hem de belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı belirtildi.





'ERDOĞAN'LA SON BİR GÖRÜŞME'





Öte yandan Gökçek’e yakın kaynaklar, belediye başkanının Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.