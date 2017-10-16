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Hakkari'de iki şehit
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Hakkari'de iki şehit
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16 Ekim 2017 15:20
Hakkari'de iki şehit
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki asker şehit oldu
SHABER3.COM
Geçtiğimiz günlerde de Yüksekova'da benzeri el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırıda 4 asker şehit olmuştu
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