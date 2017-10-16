Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde polis barikatı kuruldu

Sosyal medya kullanıcıları belediye önündeki çevik kuvvet polis ekiplerinin fotoğrafını paylaşırken gelişmeyle ilgili CHP'li Barış Yarkadaş bazı iddialarda bulundu:





Yarkadaş şunları yazdı:





Melih Gökçek o gece Saray'da tam iki saat bekletildi. Görüşme ise sadece 22 dakika sürdü. Gökçek'e yakın medya bu gerçeği gizledi





İddialara göre, görüşme biterken Erdoğan, "Benim canımı daha fazla sıkma..." dedi. Gökçek evine döndü. Ertesi gün ise şu oldu:





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli olan beş savcının yaptığı soruşturmaların kapağı açıldı. Savcılar her an düğmeye basabilir.





Savcıların elindeki dosyalar, çok kapsamlı ve detaylı. Bu konudaki brifingi ise konuyla ilgili eski bir bakan verdi. Şimdilik bu kadar...





Belediyenin önündeki polis hareketliliği, yapılacak olan bir İMAR PROTESTOSU ile ilgili olabilir. Dikmen halkı bugün açıklama yapacaktı.