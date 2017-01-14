Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı iddiası /14 Ocak 2017 13:41

Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ancak iddia Gökçek tarafından yalanlandı

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Hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi geçirdiği yönündeki haber Melih Gökçek tarafından yalanlandı. Gökçek kardeşinin eşinin grip nedeniyle hastanede olduğunu, kendisinin onu ziyaret ettiğini söyledi.

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