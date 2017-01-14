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Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı iddiası
/
14 Ocak 2017 13:41
Melih Gökçek hastaneye kaldırıldı iddiası
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ancak iddia Gökçek tarafından yalanlandı
SHABER3.COM
Hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi geçirdiği yönündeki haber Melih Gökçek tarafından yalanlandı. Gökçek kardeşinin eşinin grip nedeniyle hastanede olduğunu, kendisinin onu ziyaret ettiğini söyledi.
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