Yandaş basına göre doları 60 döviz bürosu yükseltiyor

AKP yandaşı Star gazetesi dolar / TL paritesinin 4'e dayanarak rekor kırmasında döviz bürolarının payı olduğunu, gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapan bazı döviz bürolarının piyasaları manipüle ettiğinin tespit edildiği iddia etti. Gelen şikayet ve ihbarları değerlendirdiği belirtilen ekonomi yönetiminin ilk etapta 60 döviz bürosunu denetime tabi tutacağını, yüklü alıp satanların kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kameralarının dahi kullanılabileceğini ileri sürdü.







Yandaş Star'da yer alan haberin ilgili kısmı şöyle:





''Dövizdeki manipülasyon ve spekülasyon iddialarının yanı sıra şikayet ve ihbarları değerlendiren ekonomi yönetimi, ilk etapta 60 döviz bürosunu denetime tabi tutacak. Gelen ihbarlarda gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapılan bazı döviz büroları üzerinden piyasaların manipüle edildiği belirtiliyor. Hazine’nin özellikle İstanbul’da suni fiyat yükselmelerine neden olan döviz bürolarını uzmanlar aracılığıyla inceleyeceği belirtiliyor İncelemede anlaşmalı şekilde döviz fiyatlarıyla oynadıkları tespit edilen döviz büroları hakkında işlem yapılacak. Edinilen bilgilere göre döviz bürolarından piyasada manipülasyona neden olabilecek düzeyde alım satım yapanlar tespit edilecek. İsim bazlı işlem yapılmayanlar da ise kamera kayıtları üzerinden takip yapılabileceği dile getiriliyor. Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’un da gelişmeleri yakından takip altına aldığı belirtiliyor. Özellikle ani giriş çıkış yapan fonların da takip edildiği öğrenildi.''

