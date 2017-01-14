Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaş basına göre doları 60 döviz bürosu yükseltiyor /14 Ocak 2017 13:38

Yandaş basına göre doları 60 döviz bürosu yükseltiyor

Yandaş Star Gazetesi doların yükselişinin sebebini buldu: Alım satım yapan döviz büroları

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

AKP yandaşı Star gazetesi dolar / TL paritesinin 4'e dayanarak rekor kırmasında döviz bürolarının payı olduğunu, gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapan bazı döviz bürolarının piyasaları manipüle ettiğinin tespit edildiği iddia etti. Gelen şikayet ve ihbarları değerlendirdiği belirtilen ekonomi yönetiminin ilk etapta 60 döviz bürosunu denetime tabi tutacağını, yüklü alıp satanların kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kameralarının dahi kullanılabileceğini ileri sürdü.

Yandaş Star'da yer alan haberin ilgili kısmı şöyle:

''Dövizdeki manipülasyon ve spekülasyon iddialarının yanı sıra şikayet ve ihbarları değerlendiren ekonomi yönetimi, ilk etapta 60 döviz bürosunu denetime tabi tutacak. Gelen ihbarlarda gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapılan bazı döviz büroları üzerinden piyasaların manipüle edildiği belirtiliyor. Hazine’nin özellikle İstanbul’da suni fiyat yükselmelerine neden olan döviz bürolarını uzmanlar aracılığıyla inceleyeceği belirtiliyor İncelemede anlaşmalı şekilde döviz fiyatlarıyla oynadıkları tespit edilen döviz büroları hakkında işlem yapılacak. Edinilen bilgilere göre döviz bürolarından piyasada manipülasyona neden olabilecek düzeyde alım satım yapanlar tespit edilecek. İsim bazlı işlem yapılmayanlar da ise kamera kayıtları üzerinden takip yapılabileceği dile getiriliyor. Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’un da gelişmeleri yakından takip altına aldığı belirtiliyor. Özellikle ani giriş çıkış yapan fonların da takip edildiği öğrenildi.''
<< Önceki Haber Yandaş basına göre doları 60 döviz bürosu yükseltiyor Sonraki Haber >>

Deniz Baykal'dan tarihi "başkanlık" konuşması

Deniz Baykal'dan tarihi

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın "başkanlık" videosunu konuşuyor

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı!

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı!

Donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı

Donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

SHABER3.COM

SHABER3.COM

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN "Tarafsız Cumhurbaşkanı" BUGÜN "Tek Adam"

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:41