Baykal'ın başkanlık karşıtı performasına "kaset" misillemesi





CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyadaki hiç bir diktatörün sahip olmadığı yetkiler veren anayasa değişiklik paketine karşı günlerdir büyük mücadele veriyor.





Meclis'te yaptığı konuşmalarda ortaya koyduğu performans dikkat çekici.





İşte böyle bir ortamda Baykal'la ilgili kaset iddiası yeniden gündeme taşındı.





Havuz Medyası soruşturma gizli olmasına rağmen çarşaf çarşaf polis fezlekesi yayınlandı.





Baykal ilk günden bu yana kaset kumpası ile ilgili Cemaat iddialarını reddetmesine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kasetin Erdoğan'a izlettirildiğini söylemesine rağmen Havuz Medyası yine Hizmet Hareketi'ni hedef aldı.





Aslında haberle bir taşla iki kuş vurulmak isteniyor.





Yine halkın önüne sandık konacak bir seçim, referandum öncesi Baykal itibarsızlaştırılmak istenirken bir yandan da fail olarak Cemaat işaret ediliyor.





Oysa Erdoğan'ın kaseti izlediğina dair fotoğraf basına yansımış ve bizzat Kılıçdaroğlu canlı yayında o fotoğrafı göstermişti.













Çirkin olayla ilgili gerçekler böyleyken tamamen AKP'nin kontrolündeki Emniyet tarafından hazırlanan fezlekenin üstelik manidar bir zamanlama ile basına servis edilmesi elbetteki kayda değer.





BAHÇELİ'YE KASET ŞANTAJI





Kaset iddialarının bir de MHP'ye bakan yönü var...





Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kontrolündeki Aydınlık gazetesi daha dün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye başkanlık için kaset şantajı yapıldığını yazdı.







İşte Sabahattin Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü...

MHP’ye yapılan üç ayrı şantaj kulislerin dilinde!

Birincisi milletvekillerinin tamamına!

Diyorlar ki başkanlığa oy vermezseniz derhal erken seçim kararı alınacak!

Böyle bir durumda MHP’nin barajı aşması milyonda bir bile ihtimal değil.

Bu şantaj artık alenileşti zira hem Bahçeli hem de Prof. Şentop gibi AKP’liler bunu açıktan dillendiriyor.

Dolayısı ile MHP milletvekillerine Meclis dışında kalmamak için bize oy vermeye mahkumsunuz deniliyor...

İkinci şantaj iddiası Devlet Bahçeli ile alakalı.

MHP olarak başkanlığa oy vermezseniz kurultay toplanır ve genel başkanlık koltuğu gider ültimatomu verilmiş.

Başka bir anlatımla iktidar tarafından kongre sürecinde verilen usulsüz yargı desteğinin başkanlık olayında destek verilmemesi durumunda anında geri çekileceği bildirilmiş...

BAHÇELİ'YE KASET ŞANTAJI

Üçüncü şantaj iddiası ise Bahçeli’nin özel yaşamı ile alakalı sızdırmaların yapılacağı spekülasyonu...

Kulislerdeki bu iddiaya göre böyle bir sızdırma Bahçeli ile beraber MHP’yi çok çok zora sokacağı konuşuluyor...





Parçalar birleştirildiğinde ortaya çıkan tek bir gerçek var. Türkiye tarihi bir referanduma gidiyor ve meydanlarda "Genel genel" diyen bir siyasi irade yeniden kaset siyaseti yapıyor...







