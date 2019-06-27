Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek, demediğini bırakmadığı Mansur Yavaş'ın yanında böyle poz verdi /27 Haziran 2019 13:26

Melih Gökçek, demediğini bırakmadığı Mansur Yavaş'ın yanında böyle poz verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Melih Gökçek, demediğini bırakmadığı Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in düğününde aynı karede gülerek poz verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde partisi tarafından görevden uzaklaştırılmaya uzun süre direnen Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende Mansur Yavaş’ın yanında yer alarak ilginç bir fotoğraf verdi. Gökçek Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilk aday olduğu dönemde ve Yavaş’ın zaferle seçildiği Ankara seçimlerinde Yavaş’a karşı ‘tweet’leriyle uzun süre sosyal medyada kampanya yürüttü. Deyim yerindeyse Yavaş'a demediğini bırakmayan Gökçek, Yavaş ile aynı karede gülerek poz verdi.


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