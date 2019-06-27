Melih Gökçek, demediğini bırakmadığı Mansur Yavaş'ın yanında böyle poz verdi









Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde partisi tarafından görevden uzaklaştırılmaya uzun süre direnen Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende Mansur Yavaş’ın yanında yer alarak ilginç bir fotoğraf verdi. Gökçek Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilk aday olduğu dönemde ve Yavaş’ın zaferle seçildiği Ankara seçimlerinde Yavaş’a karşı ‘tweet’leriyle uzun süre sosyal medyada kampanya yürüttü. Deyim yerindeyse Yavaş'a demediğini bırakmayan Gökçek, Yavaş ile aynı karede gülerek poz verdi.