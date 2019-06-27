Samanyolu Haber /Gündem / İnsan gerçekten hayret ediyor! 50 yıllık 'umumi tuvalet' iflas etti /27 Haziran 2019 13:49

İnsan gerçekten hayret ediyor! 50 yıllık 'umumi tuvalet' iflas etti

Bursa'da tarihi çarşıda yaklaşık 50 yıldır hizmet veren umumi tuvalet, zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Tuvaletin kapısında "WC zarar ettiği için kapalıdır" yazısını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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Bursa’nın Tarihi Kayhan çarşısında bulunan Tarihi Kayhan Camii derneğine ait tuvalet zarar ettiği için dernek yönetimi tarafından kapatıldı.


Yaklaşık 50 yıldır tarihi çarşıda esnafa ve vatandaşlara hizmet veren umumi tuvaletin kapısına kilit vuran yönetim, “WC zarar ettiği için kapatılmıştır” yazısını astı.

Tuvaletin zarar ettiği için kapandığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. İlk defa iflas eden tuvalet gördüğünü belirten Dinar Şahin, “Para toplanmıyor, esnafın çoğu para vermiyor. Burada çalışan arkadaşın maaşı da çıkmayınca mecburen dernek yönetimi kapattı. Esnaf tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor. Vallahi güler misin ağlar mısın? Resmen şimdi o duruma düştük. Tuvalet bile iflas etti” dedi. Tuvaletin iflas etmesinin şaşırtıcı olduğunu ifade eden Murat Aksu, “Tuvaletin iflas etmesi trajikomik bir durum. Hele hele bu dönemlerde tuvaletin iyi kar bırakan bir iş olduğu dönemde” diye konuştu. Kayhan Çarşısı Derneği Başkanı Rıdvan Çiçek, “Vatandaşlarımızda tuvalete para verme kültürü yok. Sonuçta burası da bir işletme. Buranın bir gideri var, çalışanı var, çalışanın maaşı var, temizlik gideri var. Ama milletimiz dışarıda her şeye para harcarken, 1 lira tuvalete vermiyor. Biz de cebimizden karşılayamayacağımız için tuvaleti kapattık. İnşallah esnafımız ve vatandaşımız anlar” dedi.
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