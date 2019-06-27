Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da skandal! Cumhurbaşkanının filosunda görevli askerin çantalarında 39 kilogram kokain bulundu /27 Haziran 2019 13:20

Brezilya'da skandal! Cumhurbaşkanının filosunda görevli askerin çantalarında 39 kilogram kokain bulundu

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'da yapılan G-20 Zirvesi'ne götüren uçak filosundaki askeri uçağın bir mürettebatının çantalarında 39 kilogram kokain bulundu. Uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele sözü veren Bolsonaro, olay için "Kabul edilemez" dedi.

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İspanya polisi, Bolsonaro'yu taşıyan uçağın aktarma yapmak üzere Sevilla kentine inmesinden saatler önce kente iniş yapan Brezilya Hava Kuvvetlerine ait uçakta görevli Manoel Silva Rodrigues'e ait 3 çantada 39 kilo kokain bulunduğunu açıkladı.

Plana göre Rodrigues'in bulunduğu askeri uçak Bolsonaro'nun uçağına Japonya'ya kadar eşlik edecekti.

Olay üzerine Bolsonaro'nun uçağının aktarma noktası Lizbon olarak değiştirildi.

Brezilya Hava Kuvvetleri, Rodrigues'in uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını ve olayın ordu tarafından da araştırıldığını belirtti.

Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamilton Mourao da "Taşıdığı uyuşturucunun miktarına baktığınızda bunu köşe başından almadığını anlayabilirsiniz. Açık kı uyuşturucu kuryeliği yapıyordu" dedi.

'Hiç kimsenin ülkemize bu saygısızlığı yapmasına göz yumamayız'
Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro da Twitter'da yaptığı açıklamada olayın kabul edilemez olduğunu ve söz konusu askerin en sert şekilde cezalandırılması emrini verdiğini belirtti. Bolsonaro "Hiç kimsenin ülkemize bu saygısızlığı yapmasına göz yumamayız" yazdı.


Brezilya dünyanın en büyük kokain pazarlarından ve Avrupa ile Afrika'ya gönderilen kokaininin duraklarından biri.

Bolsonaro son olarak uyuşturucu bağlantılı suçlara daha ağır cezalar getirilmesini desteklemişti.
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