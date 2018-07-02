Samanyolu Haber /Dünya / Meksika yeni devlet başkanını seçti /02 Temmuz 2018 10:28

Meksika yeni devlet başkanını seçti

Meksika'daki devlet başkanlığı seçiminde Andres Manuel Lopez Obrador yüzde 48 oranında oy alarak seçimin galibi oldu.

SHABER3.COM

Nüfusu 130 milyona yaklaşan ve 89 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Latin Amerika ülkesi Meksika’daki seçimler nüfusun yüzde 62'sinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) güncellemeye devam ettiği ve neticeyi etkileyecek değişikliğin beklenmediği sonuçlara göre solun adayı Obrador yüzde 48’lik oy oranı ile Meksika’nın yeni devlet başkanı oldu.

Obrador’un rakipleri Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17, Jaime Rodriguez Calderon ise yüzde 6 oranında oyun sahibi oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meksika yeni devlet başkanını seçti Sonraki Haber >>

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Mersin'de eczaneyi birbirine kattılar

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Hizmet Gönüllülerine dua tavsiyesi....

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:17:53