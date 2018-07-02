Fransa'nın en ünlü suçlusundan film gibi kaçış

Faid’in dün Fransa’nın başkenti Paris’in güneyindeki Reau Hapishanesi’nden bir helikopterle kaçtığı ve bir grup silahlı adamın da ona yardım ettiği belirtildi. Hürriyet'teki habere göre, gangsterin kaçış için kullandığı helikopter daha sonra bir otoyol yakınlarında yanmış halde bulundu. Paris’in suç oranı yüksek mahallerinde büyüyen Faid, 2010 yılındaki bir banka soygunu denemesinin arkasındaki planlayıcı olarak hapse atılmıştı.







MAFYA FİLMLERİ





Başarısızlıkla sonuçlanan banka soygununda bir kadın polis memuru ölmüştü. 46 yaşındaki Faid, 2013 yılında da hapisten kaçmış ancak 6 hafta sonra yeniden yakalanmıştı. Faid, 1990’lı yıllarda da bir soygun ve gasp çetesini yönetmişti. Cezayir göçmeni bir ailenin oğlu olan Faid’in işlediği suçlarda “Scarface” ve “Heat” gibi mafya filmlerinden ilham aldığı ifade ediliyor. Bir dönem Fransa’nın en çok aranan suçlusu olan Faid, 2009 yılında hayatını ve anılarını anlattığı bir kitap yazmıştı. Fransız soyguncu, kitabıyla bazı televizyon programlarına da konuk olmuştu.