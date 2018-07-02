Erken yerel seçim için CHP AKP'ye gayrı resmi cevabını verdi

24 Haziran’daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından, henüz hükümet kurulmamışken, siyasi partilerin gündeminde yine bir erken seçim var.







Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın CNN Türk Televizyonu’nda gıda fiyatlarındaki artışları anlatırken yaptığı 'yerel seçimlerin erkene, 1 Kasım’a çekilmesinin doğru olacağı' yönündeki açıklaması üzerine de kulislerdeki bu iddia yerini tartışmalara bıraktı.







CHP yönetimi, partinin yerel seçimlere hazır olduğuna dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran'daki erken seçim öncesi söylediği bazı sözlerin ardından partinin olası erken yerel seçimler için hazırlıklar yaptığı, akademik kurullar oluşturulduğu, il ve ilçe teşkilatlarına da “Hazır olun” talimatının verildiği belirtiliyor.





'AKP'NİN OYUNUNA GELMEYİZ'





CHP’nin Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün’ün annesinin ölümün üzerine başsağlığı ziyaretine gelen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş öncülüğündeki heyetin de “Yerel seçimlerin erkene, aralık ayına alınması ile ilgili görüşünüz ne olur” diye sorup görüş aldığı, buna karşılık da şu yanıtı aldığı kaydedildi:





“CHP, seçimden kaçmaz. Ancak böyle bir karar alınacaksa, bu kararın Türkiye yararına olup olmadığını yetkili kurullarında tartışır. Şu an için bizim gündemimizde yerelde erken seçim yok. Diğer partilerin de desteğiyle eğer Meclis’ten bu yönde bir karar çıkarsa, biz de adımlarımızı ona göre atarız. Biz, AKP’nin oyununa gelmeyiz. Eğer, bir oyun kurulacaksa, oyunun kurallarını CHP belirler."





İYİ PARTİ'DE TERÖR KISTASI





İYİ Parti yönetimi de yerelde erken seçime ilişkin kararın partide değerlendirileceğini, “Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, terörle yürütülen mücadele açısından böylesi bir erken seçime gerek duyulması halinde partinin karar alacağını” belirtiyor.





MUHALEFETTEN DESTEK GEREKİYOR





Anayasada yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılması hükmü yer aldığından, değişikliğin yapılabilmesi için Meclis’te 367 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ile MHP’nin milletvekili sayısı 344 olduğundan, bu sayı anayasa değişikliğinin Meclis’te yapılabilmesi için yetmiyor. Bu nedenle de gözler, ‘Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti gibi partiler ile HDP’de. Muhalefet cephesinin iktidardan gelecek yerel seçimleri öne alma teklifine ne yanıt vereceği de kulislerde tartışılıyor.







'KAFALARINDAKİ TARİH 4 KASIM'





Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da AKP'nin kongresini 18 Ağustos'a almasına dikkat çekti. Yarkadaş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj ile seçimlerin 4 Kasım 2018'de olacağı görüşünü dile getirdi:





"AKP'nin büyük kongresini öne çekmesi, yerel seçimlerin tarihinin değişeceğini gösteriyor. AKP, ekonomik krizin derinleşmesine ve yurttaşlar üzerinde hissedilmesine olanak vermeden seçimi gerçekleştirmek istiyor. Kafalarındaki tarih ise 4 Kasım 2018. Buna tüm partiler uyar…"