Mehmet Yarbay'a 'içeri al' Ömer Astsubay'a 'vur' demiş!

14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) davasının dördüncü celsesine çok kritik bir bilgi ortaya çıktı. Öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi'yi Özel Kuvvetler Komutanlığı binasına "özel izinle" sokturan kişinin bizzat Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı olduğu ortaya çıktı.







"SEMİH TERZİ HARİÇ KİMSEYİ SOKMAYIN"





Davanın kritik isimlerinden Yarbay Mehmet Ali Çelik ifadesinde 15 Temmuz'da vardiya amiri olduğunu söyledi. Genelkurmay Harekat Merkezi’nden gelen uçuşların durdurulduğuna dair telefon emri ve sonrasındaki kargo ve kurye uçuşlarının serbest bırakıldığı emrini cep telefonundan Zekai Aksakallı'ya bildirdiğini anlatıp şöyle devam etti:





"Saat 21.00-21.30'da Genelkurmay'dan yazılı mesaj emri geldi. O gün birkaç mesaj daha gelmişti. Bu mesaj alarm tedbirleriyle ilgiliydi. Terörle mücadeleyle ilgili tedbirler konusundaydı. Altında ÖKK notu vardı tabur değişikliği yapılsın diye. Ankara'da ÖKK taburu yoktu. Bir saldırı olacaksa Diyarbakır'daki iki taburun hazırlıklara başlaması talimatı vardı. Bunu da 21.15'te Zekai Paşa'ya bildirdim. O da bunu ilgililere bildirmemi ve nizamiyede tedbir almamız talimatı verdi. Zekai Paşa 5-10 dakika sonra aynı talimatı nöbetçi amirine de verdi. Çünkü kışlanın güvenliğinden onlar sorumlu. Zekai Paşa, Ümit Koçak Yarbay’a kışlaya giriş çıkışın kapatılması ve Semih Terzi hariç General dahil hiçbir kimsenin alınmamasını söyledi."?





ÇOK KRİTİK BİLGİ





Bu ifadeyle özel kuvvetleri ele geçirmek için geldiği iddia edilen Semih Terzi'yi binaya aldıran kişinin bizzat Zekai Aksakallı olduğu vardiya amiri ve nöbetçi amirin şahitliğiyle netleşmiş oldu.





Ancak Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'dan sonra verdiği ifadesinde Semih Terzi'nin ÖKK'yı ele geçirmek için geldiğini öğrendiğini ve Ömer Halisdemir'i arayarak Terzi'yi öldürmesini söylediğini ifade etmişti. Bu durumda bu iki bilgi arasında ciddi bir çelişki var. Ancak bununla sınırlı değil.





"KARDEŞ KANI AKSIN DİYE"





Vardiya amiri Yarbay Mehmet Ali Çelik, Semih Terzi'yi hem içeri aldırtıp hem de öldürtülmesinin organize edilmesi ve kendilerinin de hayatlarının tehlikeye atılmasıyla ilgili olarak mahkemede aynen şunları söyledi:





"Sanki birileri kardeş kanı dökülsün diye bir yönlendirme yaptı. Mesela Zekai Aksakallı niye ‘Semih Terzi hariç hiç kimse girmeyecek’ dedi.”





“ZEKAİ PAŞA ‘BUNLARI CİDDİYE ALMAYIN’ DEMEDİ”





Alarm mesajından sonra ÖKK görev değişikliği, daha sonra sıkıyönetim direktifinin geldiğini, bunları da Zekai Paşa'ya bildirdiğini, Zekai Paşa'nın, "Tamam. Acayip bir durum var. Kobra gönderin" dediğini kaydeden Çelik şöyle konuştu: "Zekai Paşa ‘bunları ciddiye almayın’ demedi. Tek söylediği, emniyetsiz bir durum olduğu, evine geçtiği ve kobra gönderilmesiydi. Zekai Paşa'nın ifadesinde bu görüşmelerimizden tek satır söz etmemesi üzücü. HTS kayıtlarımız incelensin. 23.20'de Zekai Paşa evinden arayıp, sıkıyönetim direktifini okumamı istedi. Okudum. Sanki ben aramışım gibi gösteriliyor, ama o aradı. 'Partigöç tarafından mı imzalanmış' diye sordu. O zamana kadar bakmamıştım, o zaman baktım, ‘evet’ dedim. Personelden geldiğini öğrenince bağırıp, çağırdı. Ondan sonra telefona Ümit Bak'ı isteyip, emri kale almamamızı söyledi."?





‘AKSAKALLI, UÇUŞ YASAĞINA RAĞMEN TERZİ’Yİ UÇAKLA DİYARBAKIR’DAN GETİRTTİ’





Burada durup filmi biraz geri sarmak gerekiyor. 6 Şubat 2017 tarihli bir başka duruşmaya gidiyoruz. Bu duruşmada yine Özel Kuvvetler’e bağlı eski subaylar ifade vermiş ve Semih Terzi'nin Türkiye genelinde uçuş yasağı varken Diyarbakır'dan Ankara'ya nasıl getirtildiğini anlatmışlardı. Burada ortaya çıkan isim de Semih Terzi'ye bütün yolları açan Zeki Aksakallı'ydı.





6 Şubat 2017'deki duruşmada bu kez Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin açılan davada yargılanan Pilot Binbaşı Mehmet Sağlam ve eski Binbaşı Hüseyin Çakıroğlu ifade vermişti. İkili, Semih Terzi’nin o gece bizzat Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emriyle Diyarbakır’dan özel olarak getirildiğini söylemişlerdi. Üstelik 15 Temmuz günü saat 17.30 sularında bizzat Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emriyle bütün birliklere uçuş yasağı emrinin geçilmesine rağmen.





Aksakallı’nın uçuş yasağına rağmen ısrar ederek ve zorlayarak uçak kaldırtıp Semih Terzi’yi Diyarbakır’dan Ankara’ya getirttiğini ve sonra yine emirle helikopterle Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’na götürttüğünü söyleyen Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında görevli iki Binbaşının ifadesine, şimdi Özel Kuvvetler Karargahı'ndaki iki kritik ismin ifadesi eklenmiş oldu. Vardiya Amiri ve Nöbetçi amirin ifadeleriyle, Semih Terzi'yi bizzat Karargaha sokturan iznin altında da Zekai Aksakallı'nın emri var.





O GECE AYDINLANIYOR





Mahkemelerdeki ifadeler yavaş yavaş, 15 Temmuz'da neler döndüğünü aydınlatıyor. İfadesinde aklındaki şüpheyi ortaya döken Yarbay'ın dediği gibi "Sanki birileri kardeş kanı dökülsün diye yönlendirme yaptı"





Aktif Haber