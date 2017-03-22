Burası 'Darbe Komisyonu' değil Aksakallı gelip ifade verecek

DURUŞMADA NELER YAŞANDI







Mahkeme Başkan Ademoğlu, Zekai Aksakallı'nın ifadesini okuduktan sonra avukatlara, "Herhalde bu ifadeyle ilgili beyanlarınızı yazılı vermeyi tercih edersiniz" deyince Fatih Şahin'in avukatı Çiğdem Koç şöyle tepki gösterdi: "Zekai Aksakallı'ya 50 sorum vardı, bu ifadeden sonra 150 soru oldu. O yüzden buraya gelmeden bu dava çözülmez. Burası darbe komisyonu değil, gelip ifade verecek." Başkan Ademoğlu, Avukat Koç'a, "Tabii tekrar çağırır, ifadesini alırız. Buna bir engel yok. Mazereti olduğunu söyleyince duruşma açıp, ifade aldık" karşılığını verdi.





“BEN TAHLİYE TALEP ETMİYORUM”





Duruşmada sanıkların tahliye talepleri alındı. Sanık Erhan Almaz, "8 aydır tutukluyum. 15 Temmuz'da hiç silah kullanmayan ben dahil arkadaşlarımın tahliyesini talep ediyorum" deyince sanıklardan Mehmet Bilge itiraz edip, şu tepkiyi gösterdi: "Ben tahliye talep etmiyorum. Cezaevinde oldukça rahatım."





Beyan aşamasında söz alan sanık Fatih Şahin, Zekai Aksakallı'nın, "Terslikleri fark etmesi gereken komutandır" ifadesiyle kendisini suçladığını belirterek şunları söyledi : "Evet benim sorumluluğumda, ama benim üzerimde bulunan komutan da uzunca bir süre, saat 24.00'e kadar Semih Terzi'nin yanındaydı. Albay Altan Bora, Terzi'nin kendisine 'Durum karışık. Genelkurmay'ın bize ihtiyacı var' dediğini dün söyledi."



YILLARDIR YANINDA OLAN ÜMİT BAK'IN AÇIĞINI GÖRMEMİŞ DE DİĞER PAŞALARI NASIL TESPİT ETMİŞ?





Talep ve soruları nedeniyle sık sık mahkeme başkanın uyarısına maruz kalan sanık Mehmet Bilge de, ÖKK Zekai Aksakallı'nın ifadesinde geçen bazı konular hakkında yeni taleplerde bulunurken, "Zekai Paşa MİT'le görüşüp kimin darbeci olduğunu, kimin olmadığını söylemiş. Yıllardır yanında olan Ümit Bak'ın açığını görmemiş de diğer paşaları nasıl tespit etmiş?" dedi.





“ÖKK'NİN 2 NUMARASI SEMİH TERZİ'NİN HAİN OLDUĞUNU NEREDEN BİLECEKLER”





Mehmet Bilge'nin avukatı Emir Yakın, müvekkilinin tahliye talebinde bulunmamasını, "Ağrına gidiyor, o yüzden böyle davranıyor" diye açıkladı. Ömer Halisdemir'e vurulduktan sonra iki el daha ateş etmekle suçlanan Mihralı Atmaca'nın avukatı Basri Aydın ÖKK meskun mahallerde Muharebe Talimnamesi'nin getirilmesini isterken şöyle konuştu: "Ömer Halisdemir'e ateş edilmesi keyfi değildir. Aksakallı, hükümet kimin ne olduğunu saat 01'den sonra anlamış. Bu gençler ÖKK'nin 2 numarası Semih Terzi'nin hain, darbeci olduğunu bilmesine imkan yoktu. O an Ömer Halisdemir'in hain mi kahraman mı olduğunu bilmelerine imkan yoktu."





ATIN ÖNLERİNE OLSUN BİTSİN





Erhan Almaz'ın avukatı, duruşmanın ilk günü adliyenin önünde sanıklara yağlı urgan atılması ve sanıkların bu kapıdan sokulmasına tepki göstererek, "Kahraman olan bu insanlar linç ediliyor. O yüzden buradaki sanıklardan ÖKK karargahını kurtaran kahramanların dosyasının diğerlerinden ayrılmasını istiyorum" dedi. Fatih Şahin'in avukatı Çiğdem Koç da şunları söyledi: "Zekai Aksakallı buraya gelip, sorularımıza cevap vermedikçe bu insanlar gözü dönmüş, elinde yağlı ip olanların önüne atılır. Fatih Şahin günah keçisi yapılmak isteniyor. Bu çok açık. Yapılmak istenen buysa o kalabalığa verelim, biz de siz de uğraşmayın."