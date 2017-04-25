Samanyolu Haber /Gündem / Romanya'daki Hizmet Okulları'na 70 madalya! /25 Nisan 2017 12:06

Romanya'daki Hizmet Okulları'na 70 madalya!

Romanya’da 23 yıldır eğitim veren Lumina okulları, bilim olimpiyatlarında yine madalyaları topladı. Ulusal çapta düzenlenen matematik olimpiyatlarında Lumina öğrencileri 21’i altın toplam 70 madalya kazandı. Organizasyonda dağıtılan her dört madalyadan biri Lumina öğrencilerine gitti.

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Romanya’da köklü bir geçmişe sahip matematik olimpiyatlarının 68’incisi, Timişoara kentinde 19-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Ülkenin 41 vilayetinden 5. sınıftan 12. sınıfa kadar matematiğin en iyilerinin yarıştığı olimpiyatlarda toplam 292 madalya dağıtıldı. 70 madalya kazanan Lumina okulları büyük takdir topladı. 

Kazanılan madalyalarda en büyük pay, Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) ortaokul kısmına ait. Olimpiyatlara katılan 33 öğrenciden 29’u madalya ile evine döndü. Lumina okulları geçmiş yıllara göre kazandığı altın madalya sayısını da artırdı. Üç okulun hanesine yazılan altın madalya sayısı bu yıl 21 olarak gerçekleşti.

MİLLİ TAKIMDA TEMSİL

Bir başka başarı da milli takıma katılan öğrenci sayısında. Orta okullarda Lumina’dan 8, lise kategrosinde ise 11 öğrenci Romanya milli takımına seçildi. Bu öğrenciler, çeşitli uluslararası yarışmalarda ülkelerini temsil edecek.

Fizik, kimya gibi diğer branşlardaki ulusal olimpiyatlar da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.




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