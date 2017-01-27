Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Okur referandum kararını açıkladı /27 Ocak 2017 15:01

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak referandumda "hayır" diyeceklerini açıkladı.

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Eski basketbolcu Mehmet Okur, eşiyle birlikte çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak referandumda "hayır" diyeceklerini açıkladı.

Eski basketbolcu Mehmet Okur ve eşi Yeliz Okur, birlikte çektikleri "referandumda hayır" videosu, kısa sürede 40 bin kez görüntülendi.

"BENİM DÜŞÜNCEM BU"

Okur, videoyla birlikte paylaştığı mesajında "Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR" dedi.


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Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

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