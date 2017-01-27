Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'a ikinci iade talebi /27 Ocak 2017 14:37

Yunanistan'a ikinci iade talebi

Yunan makamlarının 8 Türk askerinin iadesini reddetmesinin ardından Adalet Bakanlığı, ikinci kez iade talebinde bulundu. Çavuşoğlu, "Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasının iptali"nin gündeme gelebileceğini söyledi.

Yunanistan'a ikinci iade talebi


Türkiye Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan 8 Türk askerine ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.
Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü Yunanistan’daki Yüksek Mahkeme’nin 8 Türk askerinin iadesini reddetme kararına sert tepki göstermişti. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı bir açıklamada askerlerin "Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" denildi. Açıklamada "Yunanistan’ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada Yunanistan’ın söz konusu kararla "darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna" düştüğü belirtildi.

Yüksek Mahkeme’nin kararı

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan 8 Türk askerine yönelik iade talebini reddetmişti.
 Griechenland Türkische Soldaten in Alexandroupoli (picture-alliance/AA/A. Mehmet)
Mahkemenin kararını açıklayan yargıç Giorgos Sakkas, 'askerlerin Türkiye'ye iade edilme durumlarında adil yargılanma olasılıklarının düşük olduğunu" ifade etmişti. Yetkili Başsavcı Nikos Pantelis 'Türkiye'nin askerlerin adil yargılanmasına yönelik bir garanti vermediği ve sekiz askerin güvenliğinin tehlikede olabileceği' gerekçesi ile askerlerin iade edilmemelerini talep etmişti.
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