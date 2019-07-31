Mehmet Altan ile ilgili yeni gelişme: O karar kaldırıldı

AYM Genel Kurulu ve AİHM'in mevcut dosya kapsamında "gözaltına bile alınamaz" dediği, Yargıtay'ın da beraatine karar verdiği Mehmet Altan’ın 8 Ekim 2019 tarihinde görülecek duruşmasına "zorla getirilmesi" için ara karar oluşturan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazı görüşen mahkemenin nöbetçi heyeti "zorla getirme" kararını geri aldı.





Avukat Figen Albuga Çalıkuşu daha önce Anayasa Mahkemesi kararına uymayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti'ni “tarafsız yargılama ilkesinin gereğini yerine getirmediğini” ve “tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu” öne sürerek Hakim ve Savcılar Kurulu'na da şikâyet etmişti.





Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, mahkemeye verdiği itiraz dilekçesinde Mehmet Altan hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği yönündeki Yargıtay kararını hatırlatarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 146. maddesi gereği ancak “tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesi koşullarının bulunması” halinde hâkimin zorla getirme kararı alabileceğini, Mehmet Altan yönünden zorla getirme için hiçbir neden bulunmadığını vurgulamıştı.





Mahkeme heyetinin yargılamanın başından bu yana tarafsız olmadığını belirten Çalıkuşu, itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:





“Yargıtay 16. Ceza Dairesi, anılan kararda ısrarla ve defaatle Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Mehmet Altan kararlarının ‘ilk derece mahkemesi ve Daireyi de bağlayan kararlar’ olduğunu bildirmekle artık maddi mesele bakımından mahkemeye bırakılmış ‘serbest değerlendirme yetkisi’ kalmadığını da hüküm altına almıştır.





Mehmet Altan hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için hiçbir neden yoktur. Bunu saptayan üç üst mahkeme kararı vardır.





Kendisini T.C. Anayasası üzerinde görüp, T.C. Anayasasını isteyerek defalarca ihlâl eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bağlayıcı ve kesin olan AYM kararına karşın müvekkili tahliye etmedi.





Hiçbir nedamet duymadan, ceza hukuku yerine bir yerde düşman hukukunu pusula sayan mahkeme heyeti, Mehmet Altan’ı duruşmaya zorla getirme kararı alarak sürdüregeldiği yanlı davranışlarına bir yenisini daha eklemiştir.”





Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Mehmet Altan'ın "beraatine karar verdiğini" vurgulayarak gerekçe yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Heyeti, Çalıkuşu’nun itirazını oy birliği ile haklı bularak "mahkemeye zorla getirme kararını" geri aldı.





Nöbetçi heyetin kararını "CMK hükümlerinin gereği yerine getirildi, hukuksuz olan karar kaldırıldı" diyerek yorum yapan Avukat Figen Albuga Çalıkuşu "Anayasal suç işleyerek Anayasa Mahkemesi kararına direnen, üç yüksek mahkemenin suç bulmadığı dosyaya 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren" şimdi de kasten CMK hükümlerine aykırı karar alan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tatildeki eski heyetinin, 8 Ekim'deki davaya yeniden bakacak olmasını ve HSK 'nun hala sessiz kalmasını da büyük bir hayretle karşıladığını söyledi.

















(t24.com.tr)



