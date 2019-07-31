Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs enerji işbirliğini güçlendiriyor

Doğu Akdeniz, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine itiraz eden Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs arasında dikkat çeken bir diplomasi trafiğine sahne oluyor.





Dün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelen Mısır Dışişleri Bakan Sami Şükrü, bugün AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.





Gündem güçlendirilmiş enerji ortaklığı





Kıbrıslı Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Şükrü, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon keşiflerinin iki ülke arasındaki “güçlü ortaklığı” daha da kuvvetlendirdiğini söyledi.





Tüm enerji kaynaklarının kullanımı konusunda Kıbrıs ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini açıklayan Şükrü, Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü ortaklığın bölgesel refah için önemli bir katalizör olduğunu da sözlerine ekledi.





Bakan Şükrü, bu yılın başında oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun yedinci toplantısının önümüzdeki aylarda Mısır’ın ev sahipliğinde yapılacağını açıklarken bu forumun yeni işbirliği yöntemlerinin bulunması ve politikaların koordinasyonuna zemin sağlayacağını kaydetti.





Yunan bakandan sert çıkış





Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü Kıbrıs ziyareti öncesinde dün Atina’da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.





Görüşme sonrasında açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını “yasa dışı” olarak nitelendirdiği Türkiye’yi, “uluslararası hukuka meydan okumak” ve “Doğu Akdeniz’in güvenliğini tehlikeye atmakla” suçladı.





Mısırlı mevkidaşı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini ele aldıklarını anlatan Yunan dışişleri bakanı, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını aleni bir şekilde ihlal etmesini görüştük” dedi.





Mısır Dışişleri Bakanı ise Yunan mevkidaşı ile, “bölgedeki provokasyonları ve bu provokasyonların durması için uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini” görüştüklerini açıkladı.





Kıbrıs’tan Total-Eni ortaklığına destek





Bu arada AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa’nın TOTAL ve İtalya’nın ENI şirketinden oluşan konsorsiyumun, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki 7'nci parselinde sondaj çalışmaları yapması için izin verildiğini açıkladı.





Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, dün Bakanlar Kurulu’nda her iki şirkete yüzde 50’şer hisse verme kararının onaylandığını açıkladı.





(Deutsche Welle Türkçe)





