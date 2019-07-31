Almanya ABD’nin Basra Körfezi talebini reddetti

Almanya, ABD’nin İran’a karşı Basra Körfezi’ne ortak donanma gücü gönderme talebini reddetti.





ABD, İran’ın bir İngiliz gemisini alıkoymasının ardından Tahran’ın körfezdeki ticari gemilere tehdit oluşturduğunu öne sürerek Avrupa ülkelerinin oluşturulacak ortak donanma gücüne katılmasını talep etmişti.





Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ABD liderliğindeki donanma görevine katılmayacaklarını bugün resmen açıkladı.





Sosyal Demokrat Partili Başbakan Yardımcısı Scholz, tatilde olan Başbakan Angela Merkel’in yerine vekalet ediyor.





Sözkonusu misyonun çatışma olasılığını artıracağını kaydeden Scholz, Körfez’deki durumla ilgili olarak İngiltere ve Fransa ile konuşacaklarını ancak ABD’nin donanma gücü talebinin bu görüşmelerde gündemlerinde olmayacağını söyledi.





ABD bu ay başında Suriye’den çekilen askerlerinin yerine Almanya'nın kara gücü göndermesini talep etmiş, bu talep Berlin tarafından reddedilmişti.