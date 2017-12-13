Samanyolu Haber /Medya / Medya endüstrisini dönüştürecek anlaşma /13 Aralık 2017 18:42

Medya endüstrisini dönüştürecek anlaşma

İngiliz Financial Times, Walt Disney'in 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 60 milyar dolara satın aldığını, anlaşmanın Çarşamba gün içinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı.

SHABER3.COM


Gazete, manşetten duyurduğu haberinde, bu gelişmenin Hollywood ve hızla dijitalleşen medya endüstrisini yeniden yapılandıracağına dikkat çekti.
Habere göre satış anlaşması, 20th Century Fox film stüdyosu ve İngiltere, Avrupa, Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını da kapsıyor.
FX ve National Geographic kablo kanalları, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisselerinin de anlaşmayla Disney'e geçeceği aktarılıyor.

Fox News ve Fox Sports'un Rupert Murdoch'un kontrolünde kalmaya devam edeceği bildiriliyor.
Disney hisselerinin Salı günü New York'ta yüzde 0.5 değer kazanmasıyla şirketin değeri 162 milyar dolara ulaştı.
21st Century Fox'un değeri ise hisselerindeki yüzde 1'lik değer artışıyla 62.6 milyar dolara yükseldi.
Yaklaşık son 50 yıldır medya imparatorluğunu sürekli büyüten Murdoch'un, Fox'un önemli bir bölümünü satma kararı alması bu alanda uzman birçok yorumcuyu şaşırtmış durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Medya endüstrisini dönüştürecek anlaşma Sonraki Haber >>

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:06