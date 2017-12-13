Medya endüstrisini dönüştürecek anlaşma





Gazete, manşetten duyurduğu haberinde, bu gelişmenin Hollywood ve hızla dijitalleşen medya endüstrisini yeniden yapılandıracağına dikkat çekti.

Habere göre satış anlaşması, 20th Century Fox film stüdyosu ve İngiltere, Avrupa, Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını da kapsıyor.

FX ve National Geographic kablo kanalları, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisselerinin de anlaşmayla Disney'e geçeceği aktarılıyor.