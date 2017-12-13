Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye bu yıl da en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke /13 Aralık 2017 18:31

Türkiye bu yıl da en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Aralık 2017 itibariyla dünya çapında 262 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. Komitenin her yıl açıkladığı rapora göre, en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu üç ülke, sırasıyla, Türkiye, Çin ve Mısır.

SHABER3.COM

Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı geçen yıla göre 8 azalarak 73'e düştü.

Elena Beiser imzalı raporda Türkiye'nin üst üste ikinci yıl "en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke" konumu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılında Türk basınına yönelik olarak başlayan baskı, Temmuz ayındaki darbe girişimi sonrası arttı. Yetkililer bazı gazetecileri, yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olan Bylock kullandıkları ve Gülenci kurumlar arasında olduğu iddia edilen bankalarda hesapları olduğu için suçladı."

'Trump bu ülkelere güç veriyor'

CPJ, dünya çapında tutuklu konumdaki gazetecilerin yüzde 74'ünün "devlete karşı suçlardan", birçoğunun da "geniş kapsamlı ve belirsiz terör yasaları" nedeniyle cezaevinde tutulduğunu duyurdu.

Gazetecileri Koruma Komitesi, benzer nitelikli yasalarla, eleştirel gazeteciliğin bastırılmaya çalışıldığını belirtiyor.

Raporda, uluslararası topluluk da "küresel bir soruna karşı tutum almamak" ifadesiyle eleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusalcı bir dil ile eleştirel medyayı "yalan haber" şeklinde tanımlamasının, gazetecilerin hapiste olduğu diğer ülkelerin liderlerine tutumlarını sürdürme imkanı verdiği yorumu da raporda yer alıyor.

CPJ'in raporuna göre "hatalı haber" suçlamasıyla dünya çapında hapiste olan gazeteci sayısı ise bu yıl rekor kırarak 21'e ulaşmış durumda.

Rapora göre, Çin'deki tutuklu gazeteci sayısı 38'den 41'e yükseldi.

Mısır'da ise geçen yıl 25 olan sayı Aralık 2017 itibariyla 21'e düşmüş durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye bu yıl da en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke Sonraki Haber >>

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:40