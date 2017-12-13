Ankara'da güpegündüz kaçırdılar





Geçtiğimiz günlerde ise Ümit Horzum'un ailesinin oturduğu eve gelen bir arkadaşı, Horzum'un 6 Aralık günü saat 18 sıralarında Ankara A City Alışveriş merkezi civarında kaçırıldığını belirterek durumu haber verdi. Bunun ardından harekete geçen Ümit Horzum'un eşi ilk olarak eşinin gözaltına alınıp alınmadığını kontrol etmek için emniyet, jandarma ve savcılık birimlerini gezdi, bilgi almaya çalıştı. Ancak eşinin izine rastlayamadı.





Kaçırılan Ümit Horzum ve çocukları







''DİLEKÇENİ ALIRIM AMA KAYIT NUMARASI VERMEM, PEŞİNE DÜŞME''

Bu olayın ardından adliyeye giden gözü yaşlı kadın suç duyurusunda bulunmak istedi. Ancak hiçbir savcı başvuruyu almak istemedi. Sadece bir savcının "dilekçeni alırım ama peşine düşme, kayıt numarası vermem" dediğini aktaran Ümit Horzum'un eşi, kocasının ihraç edilene kadar hakkında tek bir soruşturması dahi bulunmadığını yazdı.

Güvenlik birimlerinin topu birbirine attığını ve yardım etmediklerini belirten 2 çocuk annesi kadın Twitter adresinden eşi ve çocuklarının fotoğraflarını yayınlayarak duyarlı vatandaşlardan ve siyasilerden yardım istiyor. Twitter adresine şu linkten ulaşılabilir

ANKARA'DA 11. VAK'A

Son zamanlarda siyah transporter'la istihbarat örgütü marifetiyle yasadışı olarak yapıldığı belirtilen kaçırma vak'aları dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 13, Ankara'da ise 11. vak'a olarak kayıtlara geçen kaçırma hadisesinin yasalara karşı sorumsuzluk ve yargılanmama garantisi olan MİT'e bağlı paramiliter güçler tarafından gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Samanyoluhaber.com Hakkında, polis, jandarma ve adliyede gözaltına alındığına dair bir kayıt bulunmayan Horzum'un eşi evinin yakınındaki Jandarma karakoluna kaçırılma ihbarı için müracaat etti. Burada bulunan Jandarma Komutanı Başçavuş, Ümit Horzum’un arandığından bahisle “eşinin peşini bırak, bu adam müebbetlik örgüt yöneticisi bundan sana hayır gelmez” ifadelerini kullandı. Ayrıca başvuruyu kaçırma değil kayıp olarak kayda geçti.

15 Temmuz sonrası ortaya çıkan kaçırılma vak'alarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da Türkiye Akreditasyon Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak çalışan Ümit Horzum Ağustos 2016'da görevinden ihraç edildi. Hakkında daha sonra arama kararı çıkan Horzum OHAL sürecinde işkence ve kötü muameleden çekindiği için teslim olmadı, kendi evinde de kalmadı.