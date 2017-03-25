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Meczup yazardan AKP'lilere ilginç öneriler
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Meczup yazardan AKP'lilere ilginç öneriler
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25 Mart 2017 15:45
Meczup yazardan AKP'lilere ilginç öneriler
AKP'li meczup yazar Fatih Tezcan ABD'de bulunan Fethullah Gülen ve onunla birlikte 20-25 kişinin bulundukları yerde -dün tağut dediği, bugünse Türk devleti olarak tanımladığı- Türkiye Cumhuriyeti tarafından vurulması gerektiğini söyledi
Deli de olsa tehditleri ciddiye alınmalı
Tezcan, 'bugün nasıl Kuzey Irak'ta bulunan Kandil vurulabiliyorsa Kuzey Amerika da vurulmalıdır' dedi
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