AKP'nin üniversitelerde yaptığı korkunç kıyımın bilançosu

CHP, ihraç edilen akademisyenler için harekete geçti. Akademisyenlerle yapılan toplantılar sonrası hazırlanan ön rapor CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Rapora göre öncelik akademisyenlerin görevlerine iadeleri için çalışma yürütülmesi olacak. Ancak bu çalışmalara paralel olarak akademisyenlerin mevcut durumdaki sorunlarının çözümüne dönük de bir yol haritası belirlenecek.







Genel Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selin Sayek Böke ve Zeynep Altıok Akatlı’nın “İhraç Edilen Akademisyenler, Çölleştirilen Üniversiteler” Raporuna göre OHAL rejimiyle üniversitelerde yaratılan baskı ortamı 12 Eylül’ü aştı. Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerdeki rektörlük seçimlerinin de kaldırıldığının hatırlatıldığı raporda “rektör atamaları tamamen Saray’a bağlanmıştır” denildi.





Rapora göre AKP’nin 2002-2010 yıllarını kapsayan 10 yıllık döneminde YÖK Kanunu’nda 15, YÖK Personel Kanunu’nda 19 kez değişiklik yapıldı. Böylece son derece sınırlı olan akademik, idari ve mali özerklikler daha da daraltıldı.





Raporun en geniş bölümü OHAL döneminde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler oldu. 21 KHK ile 8 farklı dalga yaşandı. Yaşananlar şöyle özetlendi.





15 ÜNİVERSİTE KAPANDI





191 üniversitenin 15’i KHK ile kapatıldı. Bunların tamamı AKP iktidarında kurulan, kapsamı, müfredatı ve kapasitesi sınırlı kurumlardı. Kapatılan üniversitelerde 64 bin 533 öğrenci ve 2 bin 805 öğretim elemanı vardı. Kapatılan 15 üniversiteden yaklaşık ODTÜ’deki toplam akademik kadro kadar akademisyen ihraç edilmiş ve ODTÜ öğrenci sayısının yaklaşık iki katı kadar öğrenci mağdur olmuştur.





4 BİN 811 AKADEMİSYEN İHRAÇ EDİLDİ





Tüm KHK’lar ile 112 üniversiteden toplam 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi. Bu akademisyenlerden 16’sı başka bir KHK ile göreve iade edildi. Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüklerinden biri 686 Sayılı KHK ile gerçekleşti. 184’ü imzacı olmak üzere toplam 330 akademisyen ihraç edildi.





312 BARIŞ İMZACISINA İHRAÇ





‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden 312’si meslekten ihraç edildi.