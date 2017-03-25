Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerin 'Yasin Börü' riyakarlığını anlattı /25 Mart 2017 15:33

AKP'lilerin 'Yasin Börü' riyakarlığını anlattı

Hüda-Par'lı Tanrıkulu: Eğer samimi olsalardı, bir kez olsun Yasin Börü'nün evine ziyarete giderlerdi

SHABER3.COM

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin yürütülen "Evet" ve "Hayır" kampanyalarıyla ilgili olarak “Toplumun bu denli kutuplaştırılmasından ve ikiye bölünmesinden endişe duyuyoruz” dedi. Tanrıkulu, iktidarın Diyarbakır'da 6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü'yü "kullandığını" ileri sürdü.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: 

“Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da yaptı. Biz Yasin’e ait video görüntülerini yayınladıktan 15 gün sonra onu ağızlarına aldılar. Diyarbakır’da ve birkaç yerde düzenlenen mitingde Yasin Börü’den söz ettiler. Ancak bu, seçim döneminde HDP ile söz düellosuna girildiği zamanlarda yapıldı. Açıkçası Yasin Börü’yü kullandılar. Eğer samimi olsaydılar, bir kez olsun onun evine ziyarete giderlerdi. Mahkemeye çıkartılanlar da daha önce yakalanırdı.”

<< Önceki Haber AKP'lilerin 'Yasin Börü' riyakarlığını anlattı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:37:06