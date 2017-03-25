AKP'lilerin 'Yasin Börü' riyakarlığını anlattı

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin yürütülen "Evet" ve "Hayır" kampanyalarıyla ilgili olarak “Toplumun bu denli kutuplaştırılmasından ve ikiye bölünmesinden endişe duyuyoruz” dedi. Tanrıkulu, iktidarın Diyarbakır'da 6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü'yü "kullandığını" ileri sürdü.





Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:





“Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da yaptı. Biz Yasin’e ait video görüntülerini yayınladıktan 15 gün sonra onu ağızlarına aldılar. Diyarbakır’da ve birkaç yerde düzenlenen mitingde Yasin Börü’den söz ettiler. Ancak bu, seçim döneminde HDP ile söz düellosuna girildiği zamanlarda yapıldı. Açıkçası Yasin Börü’yü kullandılar. Eğer samimi olsaydılar, bir kez olsun onun evine ziyarete giderlerdi. Mahkemeye çıkartılanlar da daha önce yakalanırdı.”



