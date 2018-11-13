Samanyolu Haber /Gündem / Meczup yazar, ayağına gelen DİB Erbaş'ı övdü: Şeyhülislam ziyaretime gelmiş... /13 Kasım 2018 18:40

Meczup yazar, ayağına gelen DİB Erbaş'ı övdü: Şeyhülislam ziyaretime gelmiş...

Tuhaf yazar Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ‘şeyhülislam’ diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini ‘tarihi bir hadise’ olarak yorumladı.

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Fesli yazar Kadir Mısıroğlu, kendi Youtube hesabından yayımladığı bir videoda ziyareti anlattı. Mısıroğlu "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden en itibarsız adamdım. Beni görüp de yolunu değiştiren ahbaplar biliyorum" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
— Bir yatakta yattığım talebelikte arkadaş, bakan oldu beni tanımadı. Birisi tanıştırdı. O da hala hayatta. Bunları hep gördüm. Şimdi de Reisi Cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet İşleri. Şeyhülislam geliyor ziyaretime. En korkak müessese Diyanet'ti. Şu Şeyhülislam'ın beni ziyarete gelmesi var ya tarihi bir hadisedir. Ben vebalıydım. Kemal ilah. Ona karşı laf söyleyen birisini nasıl ziyaret edersin?

Mısıroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için de şunları söyledi:

— Irk için mi dövüştük Yunanla? Sen bir imparatorluk bakiyesisin. Sen ırk üzerine bir devlet kuramazsın. Zaten Mustafa Kemal bir devlet kurmuş değildir. Devlet kurucuları lafı da yalan. Rejim değiştirmiştir. Bizim devletimiz vardı. O devletin rejimini değiştirmiştir. Rejimi şeriattı gavurluk yaptı.

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