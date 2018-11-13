Filistin'de ateşkes sağlandı

Gazze'de İsrail ve Hamas'ın karşılıklı düzenlediği saldırıların ardından yükselen gerilim duruluyor. Filistinli gruplar, Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurdu.







Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığı açıklandı.





Açıklamada İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna uyacağı belirtildi. Hamas lideri İsmail Heniyye de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması halinde ateşkes durumuna dönülebileceğini kaydetmişti.





İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlatmıştı. İsrail'e yönelik saldırılarda 300'e yakın roket ve havan topu atılmıştı. Bir roket boş otobüse isabet etmişti.





EL AKSA TELEVİZYONU DA VURULDU





İsrail, roket ve havan topu ile düzenlenen saldırılara misilleme olarak "Hamas ve İslami Cihat örgütlerine ait 70'e yakın hedefi" vurduklarını duyurmuştu.





Hamas'ın televizyon kanalı El Aksa'nın binası da İsrail'in saldırılarında vurulmuştu. Reuters haber ajansına konuşan İsrailli sağlık yetkilileri en az 10 kişinin yaralandığını söylemişti.





İSRAİL, PAZAR GÜNÜ OPERASYON DÜZENLENDİ





I. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı için düzenlenen törenlere katılan İsrail Başbakanı Netanyahu, operasyon nedeniyle Paris gezisini yarıda keserek İsrail'e dönmüştü.





Hamas, İsrail'in Pazar günü düzenlediği operasyonda askeri kanatları İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan Şeyh Nur Baraka'nın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.





"İsrail'in korkakça bir saldırı düzenlediğini" vurgulayan Hamas, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin 3 kilometre içerisinde bir arabadan ateş açtığını kaydetmişti. Operasyon sırasında 7 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını yitirdi.