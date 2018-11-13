Bu tartışma mahkemede bitti

CNN'den yapılan açıklamada, Trump ile ekibinden bazı isimlere, kanalın Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a girişinin yasaklanması sebebiyle dava açıldığı belirtildi.







CNN, Trump’a dava açma gerekçesini, Acosta’nın basın kartının iptalinin ABD Anayasası’na aykırı olmasıyla açıkladı.





6 Kasım ara seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili basın toplantısında Trump’ın Acosta’yı azarlaması ve bir stajyer aracılığıyla mikrofonu elinden aldırarak susturmaya çalışması sonrası, CNN muhabirinin Beyaz Saray akreditasyon kartına gizli servis elemanları tarafından el konulmuştu.





Acosta’nın önce sığınmacılar, ardından Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddiasıyla ilgili soruşturmaya dair sorularına sinirlenen Trump, “Bırak da ülkeyi ben yöneteyim, CNN’i de sen yönet” demişti.





ABD Başkanı, konuşmaya devam eden Acosta’ya öfkelenerek, “Sen kaba ve berbat bir insansın. CNN’de yalan haberler yaptığınız için de halkın düşmanısınız" tepkisini göstermişti.