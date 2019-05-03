Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te tasarruf yok: Yeni makam arabaları alındı /03 Mayıs 2019 21:54

Meclis'te tasarruf yok: Yeni makam arabaları alındı

Meclis’e bugün yeni 2 yıllığına kiralanan 80 tane lüks yeni makam arabaları geldi.

SHABER3.COM

Meclis'e 2 yıllığına kiralanan 80 tane lüks yeni makam arabası geldiği açıklandı.

VEKİLE MAKAM ARABASI LAZIM

Odatv'nin haberine göre asıl tasarrufu yapması gereken devlet kurumları, başlarını kuma gömmüş durumda… Bunun son örneği de Meclis’te yaşandı.

Vekillerin canı lüks makam arabası çekmiş olsa gerek ki, bugün Meclis’e yeni 2 yıllığına kiralanan 80 tane lüks yeni makam arabaları geldi.

PİYASA FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

80 adet kiralanan araçların 1 tanesinin piyasa fiyatı 1 milyon 200 bin TL olan 80 araç bugün bayiden teslim alındı. Araçlar 4.0 motor. Ne kadar yakıt yakacağını, yani milletin cebinden vekilin makam aracına ne kadar yakıt parası harcanacağı bilinmiyor.

Araçları, Grup Başkanvekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanları kullanacak.

ESKİMİŞ OLSA GEREK…

Peki, sayın vekillerin bineceği makam araçları yok muydu da yenileri geldi? Vardı tabi. Ama 2 yıllıktı. Vekiller için eskimiş olacak gerek ki hemen yenileri geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'te tasarruf yok: Yeni makam arabaları alındı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:38:08