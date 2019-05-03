Samanyolu Haber /Gündem / Ayvalık'ta tekne faciası: 9 göçmen hayatını kaybetti /03 Mayıs 2019 22:01

Ayvalık'ta tekne faciası: 9 göçmen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenlerin içinde bulunduğu tekne battı. Teknedeki 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi kurtarıldı, 1'i organizatör 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2,5 deniz mili mesafede, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarında bulunuldu. Bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi. 

Başlatılan çalışmalarda 1'i kadın, 3'ü erkek, 1'i çocuk 5 kişi denizden kurtarıldı, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenlerin alınan ilk ifadelerde toplam 17 kişi oldukları öğrenilirken, kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan teknedekilerin 3 aileden Afganistan uyruklu göçmenler oldukları öğrenilirken, dün gece Yunanistan adalarına gitmek için yola çıktıkları belirlendi. 
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