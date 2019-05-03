Ayvalık'ta tekne faciası: 9 göçmen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada batısı 2,5 deniz mili mesafede, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarında bulunuldu. Bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.





Başlatılan çalışmalarda 1'i kadın, 3'ü erkek, 1'i çocuk 5 kişi denizden kurtarıldı, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.





Kurtarılan göçmenlerin alınan ilk ifadelerde toplam 17 kişi oldukları öğrenilirken, kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Batan teknedekilerin 3 aileden Afganistan uyruklu göçmenler oldukları öğrenilirken, dün gece Yunanistan adalarına gitmek için yola çıktıkları belirlendi.