Samanyolu Haber /Gündem / İETT'de 48 müdüre 150 kiralık makam aracı! /01 Mayıs 2019 12:34

İETT'de 48 müdüre 150 kiralık makam aracı!

İBB'nin 2018 faaliyet raporundaki makam aracı israfını eleştiren İYİ Partili Suat Sarı, "İETT’de 16 daire başkanı, 32 müdür olmasına rağmen 150 adet kiralık makam aracının kimlere hangi kurumsal şartlarda verildiğinin açıklanmalı" dedi.

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İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, belediyedeki kiralık araç israfına dikkat çekti.İBB 2018 faaliyet raporuna göre, bin 117 kiralık makam aracı olduğunu vurgulayan Sarı, 80 milyon TL zarar ettiği açıklanan İETT’de 16 daire başkanı, 32 müdür olmasına rağmen 150 adet kiralık makam aracının kimlere hangi kurumsal şartlarda verildiğinin açıklanmasını istedi.

Yeniçağ'da yer alan haberin devamı şöyle:Suat Sarı konuyla ilgili şöyle konuştu:“İBB’de bin 117 tane binek makam aracı var. 2019 yılı için yapılan yıllık kiralamada sürücü, kamyon, otobüs ve binek araçlar için bütçeden 170 milyon TL tahsis edilmiş. Yazık günah değil mi? Bu paralar nasıl kazanılıyor? Enflasyon ortada. Artık tasarruf dönemine girip kiralık araç dönemini kapatmak zorundayız”Sözcü'de yer alan habere göre, İBB’nin yayınladığı 2019 yılı bütçesinde iç borç faiz ödemesinin 784 milyon, dış borcunun ise 330 milyon olduğunu hatırlatan Suat Sarı, “Kurumun bu derece yüksek borçlanma içinde ödediği bu faizler halkın cebinden çıkıyor. Bu israf ekonomisine biran önce son verilmelidir. Avrupa’da hiçbir ülkede memurlara araç tahsis edilmez. Müdür, daire başkanı, benzeri makamlar kurumlarına toplu taşıma ile gidip gelirler” dedi.Kiralık araçların İBB’de müdür yardımcısı ve şeflere kadar tahsis edildiğini söyleyen Sarı, “Bu kiralık araçlar kurum içinde mi kullanılmaktadır? Bir yıl içinde 559 sürücüden kimlere ne sebeple makam şoförleri tahsis edilmiştir?” sorularını İBB Meclisi’ne taşıyacağını söyledi.
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