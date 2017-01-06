Meclis'te sahte pusula skandalı

Meclis’teki Emekli Sandığı kanununa ilişkin oylamada yer alan AKP’lilerin, görüşmelerde bulunmayan milletvekilleri yerine yoklama kağıdı attıkları tespit edildi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Emekli Sandığı kanuna ilişkin genel kurul görüşmelerinde, milletvekillerinin oylama için yeterli sayıda olmadığını söyleyerek yoklama yapılmasını talep etti.





Yoklamada, AKP’lilerin görüşmelerde bulunmayan milletvekilleri yerine yoklama kağıdı attıkları, CHP’li vekiller tarafından belirlendi.





Gök durumu kayda geçirirken, yeniden yapılan yoklamada ismi pusulaya yazılarak kutuya atılan milletvekillerinin bir kısmının Meclis’te olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis’i pazartesiye kadar tatil ettiğini duyurdu.





CHP’li ve HDP’li vekiller, yaşananlara Twitter’dan tepki gösterdi.





Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor.





