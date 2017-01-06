Çok sayıda kişi kamu görevinden ihraç edildi

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kamudan 2853 kişinin görevine son verildi





Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, Emniyet'ten 2687 personel ihraç edildi.





OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.





Kamu görevinden ihraç edilen personel sayıları şöyle:





Danıştay: 8 kişi ihraç edildi





Emniyet Genel Müdürlüğü: 2687 personel ihraç edildi.





Sağlık Bakanlığı: 838 kişinin ilişiği kesildi.





Diyanet: 135 personel ihraç edildi.





Deniz Kuvvetleri: 149 asker görevden alındı.





649 akademisyenin görevine son verildi.







