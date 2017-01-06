Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan AHaber'in çarpıttığı videoyu kullandı /06 Ocak 2017 22:19

Erdoğan AHaber'in çarpıttığı videoyu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da A Haber'in bu çarpıtmasına aldanarak, Şanlıurfa'da bu akşam yaptığı konuşmada "Bir general Amerikalı açıklama yapıyor 'DEAŞ'ı biz kurduk' diyor. Ben söylemiyorum Amerikalı general söylüyor" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, ABD'li generalin "Bize çekiç lazımdı, o yüzden DEAŞ'ı kurduk" dediğini iddia etti. Ancak generalin "Tek aracınız çekiçse her sorun çivi gibi görünür" dediği anlaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da A Haber'in bu çarpıtmasına aldanarak, Şanlıurfa'da bu akşam yaptığı konuşmada "Bir general Amerikalı açıklama yapıyor 'DEAŞ'ı biz kurduk' diyor. Ben söylemiyorum Amerikalı general söylüyor" ifadelerini kullandı.

A Haber dün, eski NATO Başkomutanı ABD’li general Wesley Clark’ın ABD’nin Irak’ı işgaline yönelik 2011 yılında Democracy Now’a yaptığı bir konuşmanın videosunu yayımladı.

Videoya alt yazı ve seslendirme ekleyen A Haber, Clark'ın "Bize bir çekiç lazımdı, o yüzden de DEAŞ’ı kurduk" dediğini iddia etti.

Ancak videonun orijinal halinde, general Clark'ın "Sanırım, sahip olduğunuz tek araç çekiç ise her problem size bir çivi gibi görünür" dediği ortaya çıktı.

Youtube'da da yer alan 2 dakika 12 saniyelik videoda Clark, 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld ile arasında geçen Irak'ın işgaline ilişkin bir diyaloğu anlatıyor.
<< Önceki Haber Erdoğan AHaber'in çarpıttığı videoyu kullandı Sonraki Haber >>

Erdğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Erdğan'dan Irak Başbakanı İbadi'ye ağır sözler

Yolcu uçağına drone çarptı!

Yolcu uçağına drone çarptı!

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

400'den fazla akaryakıt istasyonu kamulaştırıldı

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

15 Temmuz'ta 'Gazi' olan polis konvoyla evine götürülmüştü, KHK ile ihraç edildi

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Dev konteyner gemisi az kalsın Trabya sahiline çıkıyordu!

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Rektör yardımcısının konuşması gündemde... "Tayyip Erdoğan Almanlara hizmet ediyor..."

Rektör yardımcısının konuşması gündemde...

İşte Avustralya'yı çalkalayan yolsuzluk suçlaması...

İşte Avustralya'yı çalkalayan yolsuzluk suçlaması...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:13:48