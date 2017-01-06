Erdoğan AHaber'in çarpıttığı videoyu kullandı

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, ABD'li generalin "Bize çekiç lazımdı, o yüzden DEAŞ'ı kurduk" dediğini iddia etti. Ancak generalin "Tek aracınız çekiçse her sorun çivi gibi görünür" dediği anlaşılmıştı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan da A Haber'in bu çarpıtmasına aldanarak, Şanlıurfa'da bu akşam yaptığı konuşmada "Bir general Amerikalı açıklama yapıyor 'DEAŞ'ı biz kurduk' diyor. Ben söylemiyorum Amerikalı general söylüyor" ifadelerini kullandı.





A Haber dün, eski NATO Başkomutanı ABD’li general Wesley Clark’ın ABD’nin Irak’ı işgaline yönelik 2011 yılında Democracy Now’a yaptığı bir konuşmanın videosunu yayımladı.







Videoya alt yazı ve seslendirme ekleyen A Haber, Clark'ın "Bize bir çekiç lazımdı, o yüzden de DEAŞ’ı kurduk" dediğini iddia etti.





Ancak videonun orijinal halinde, general Clark'ın "Sanırım, sahip olduğunuz tek araç çekiç ise her problem size bir çivi gibi görünür" dediği ortaya çıktı.





Youtube'da da yer alan 2 dakika 12 saniyelik videoda Clark, 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld ile arasında geçen Irak'ın işgaline ilişkin bir diyaloğu anlatıyor.

