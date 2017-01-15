Meclisi feshetmek, yolsuzluk yapanı yargılamaktan kolay!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Anayasa değişikliği teklifinin maddelerindeki manidar bir çelişkiyi gündeme getirdi. Teklife göre adı yolsuzluğa karışan bir bakanı Yüce Divan’a sevk etmek için 400, Meclis’in kendini feshetmesi için ise 360 oya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Budak, “Bu adalet mi?” dedi.





Başkanlık sistemini içeren Anayasa değişikliği teklifinin TBMM’deki görüşmelerinde konuşan CHP’li Budak, teklifin tutarsızlıklar içerdiğini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ağır şekilde bozulduğunu ve yürütme organı olan partili cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için büyük bir koruma kalkanı oluşturulduğunu kaydetti. Budak, yoldan geçerken bakan yapılan birinin yolsuzluğa adının karışması halinde Yüce Divan’a gönderilmesi için 400 oy gerektiğini vurguladı. CHP’li vekil sözlerinin devamında ise “360 oyla kendi feshedebilen Gazi Meclis’in, aynı oyla bakanı bile Yüce Divana gönderememesi adaletle bağdaşıyor mu?” diye sordu.





Bozdağ yanıt vermedi





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Budak’ın bu sorusuna yanıt veremedi, genel geçer ifadelerini tekrarlamakla yetindi. “Teklif incelendiğinde çok net bir şekilde görülecektir ki esasında teklif yasama ve yürütmeyi birbirinden tam anlamıyla ayırmaktadır” diyen Bozdağ, “Şu anda yürütme yasamanın içinden çıkmakta, yasamanın güvenine dayanmaktadır. Bu teklif yürütmenin bundan sonra doğrudan doğruya halkın iradesiyle sandığa attığı oydan çıkacak, sandıktan çıkacak ve halkın güvenine dayalı olarak görevini yapacaktır. Sadece yasamayı seçen değil, yürütmeyi de seçen bir halkımız olacaktır; bu, millî egemenliği güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.





4 madde tepkisi





Bu arada, AKP’li bir milletvekilinin Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişebileceğini gündeme getirmesine de tepki gösteren Budak, “Cumhuriyetimiz Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kanla, irfanla kurulmuştur. Cumhuriyetimizin değiştirilemez niteliklerini değiştirebileceklerini düşünenler büyük bir yanılgı içindedir” dedi. Budak, “Egemenliğin halktan alınıp saraya teslim edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.