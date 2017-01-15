Eskişehir bu olayı konuşuyor...

Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kent Park'tan bir kolu geçen Porsuk Çayı'nın donan kısmında aynı bisiklete binen 13 yaşındaki iki arkadaş Batuhan Gürdoğan ve Alican Türk, suyun karşı yakasına geçmeye çalışırken buz kütlesi kırıldı.





Bisikletleriyle suya düşen 2 çocuğu gören çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKUT, DAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, çocukları sudan çıkarmak için çalışma başlattı.





Ekipler, bir süre buzun altında kalan çocukları kıyıya çıkardı.





Boğuldukları belirlenen 2 çocuğun cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.





Bu arada, olay yerine gelen ve fenalaşan çocukların bazı yakınlarına sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.







