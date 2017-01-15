'Teklif edilen anayasa geçerse demokrasi tümden ölür!'

Birgün Gazetesi'ne konuşan Türmen, "Bütün güçlerin tek elde toplanmasının anlamının ya diktatörlük ya da mutlak monarşi olduğuna işaret ederken, bunun ülkede uzun süredir var olan etnik ve dinsel ayrıştırmaları daha da artıracağını söyledi.





Anayasanın iki temel amacı olduğunu anlatan Türmen, birincisinin temel hak ve özgürlükleri korumak ikincisinin ise iktidarı sınırlandırmak olduğunu hatırlatarak, teklif edilen Anayasa ile bu iki temelin tamamen ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.



