Samanyolu Haber /Gündem / Şaka yaparken meslektaşını öldüren polis serbest bırakıldı /20 Temmuz 2017 23:41

Şaka yaparken meslektaşını öldüren polis serbest bırakıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru meslektaşı Ümran Yetişken'i (28) kazara vurduğu iddia edilen şüpheli polis Said Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli polis memuru Said Ş. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesince ifadesi alınan şüpheli Said Ş. olay günü işten çıkıp eve gittiğini ve silahını temizlemek için namluyu söküp tozunu aldığını söyledi.

"KAPIYI ÇALDIM AÇMADI"

Silahını temizlediğini sırada telefonunun çaldığını ve silahı sehpanın üzerine bıraktığını ifade eden Said Ş. "Arayan Y.B. isimli arkadaşımdı ve yemek için eve davet etti. Yemekten sonra Ümran hasta olduğu için onun dairesini gittim, kapıyı çaldım açmadı. Daha sonra duştan çıktığını ve müsait olmadığını söyledi, 'ben sana gelirim kanka' dedi. Ben de daireme çıktım." şeklinde savunma yaptı.

Şüpheli Said Ş. 5-10 dakika sonra Yetişken'in elinde kendisine ait olan paspas ve ütüyü getirdiğini, daha sonra salona geçip oturduğunu söyleyerek, kendisini başka odada kıyafetini değiştirdiğini ve silah kılıfını beline taktığını kaydetti.

Yetişken ile şaka yoluyla konuşmalar yaptığını ifade eden Said Ş. silahı kılıfına koymak istediği sırada aniden ateş aldığını ileri sürdü. Said Ş. silahın patlama sesinden dolayı evde bulunan arkadaşı Y.B. ile bir anlık şok yaşadıkları, bu sırada Yetişken'in hiç tepki vermediğini, yaralandığını gördüğünü iddia etti.

Şüpheli Said Ş.'nin ifadesinin alınmasından sonra "tanık beyanı, şüphelinin beyanı, atılı suçun cezasının altı sınırda olması ve delillerin toplanmış olması" gerekçesiyle mahkemece, adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.
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