Mazota zam geliyor...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzinden sonra motorin fiyatlarında 10-11 kuruş zam, otogaz fiyatlarında ise 8 kuruş kadar indirim bekleniyor. Zam ve indirimin 6 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.





PÜİS'İN AÇIKLAMASI:





Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim beklenmektedir. Benzinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.