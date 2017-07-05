Samanyolu Haber /Ekonomi / Mazota zam geliyor... /05 Temmuz 2017 10:09

Mazota zam geliyor...

PÜİS'in yaptığı açıklamaya göre motorin fiyatlarında artış, otogazda ise indirim bekleniyor.

Mazota zam geliyor...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzinden sonra motorin fiyatlarında 10-11 kuruş zam, otogaz fiyatlarında ise 8 kuruş kadar indirim bekleniyor. Zam ve indirimin 6 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. 

PÜİS'İN AÇIKLAMASI:

Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim beklenmektedir. Benzinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.
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