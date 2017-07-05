Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım’a fahri doktora veren Berlin Teknik Üniversitesi pişman oldu /05 Temmuz 2017 08:59

Binali Yıldırım’a fahri doktora veren Berlin Teknik Üniversitesi pişman oldu

Berlin Teknik Üniversitesi, i Yıldırım’a fahri doktora verdiğine ‘pişman oldu.’

SHABER3.COM

Başbakan Binal Yıldırım, Berlin Teknik Üniversitesi’nden 2011 yılında fahri doktora almıştı. Geçen yıl Almanya Kürt toplumu, üniversiteye mektup yazarak Yıldırım’ın muhalefete yönelik baskı ve Türkiye’nin ‘diktatörlüğe’ dönüşmesinde önemli rol oynadığını dile getirmiş ve fahri doktora unvanının geri alınmasını talep etmişti.

‘Geri alınması mümkün değil, hukuk izin vermiyor’

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de hükümetin eleştirel akademisyenlere yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, Yıldırım’ın konuyla ilgili tutumunun kınanması gerektiği ifade edildi.

“Berlin Teknik Üniversitesi 2011’de Binali Yıldırım’a fahri doktora verdi ancak Yıldırım’ın bugün olsa böyle bir ödül alamazdı” denen açıklamada, ödülün geri alınmasının mümkün olmadığı, çünkü hukuki durumun buna izin vermediği  belirtildi.

‘Ağzı yanan’ üniversite, ‘ince eleyip sık dokuyacak’

Yıldırım’a doktora verdiği için ‘ağzı yanan’ üniversite, bundan sonra verilecek fahri doktoralar için daha eleştirel bir gözle hareket edileceğini ve her kişi için detaylı değerlendirme yapılacağını kaydederek, akademik yetkinliğin esas nokta olacağını bildirdi.

Açıklamada, üniversitenin Türkiye’deki güncel durumun kamuoyunun gündeminde kalmasına katkı sağlamayı amaçladığı da vurgulandı.

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