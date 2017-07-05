Samanyolu Haber /Dünya / Katar 13 maddelik talep listesine cevap verdi! /05 Temmuz 2017 10:11

Katar 13 maddelik talep listesine cevap verdi!

Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır'ın 13 maddelik talepler listesine cevap verdi

SHABER3.COM

Suudi Arabistan medyası, Katar'ın taleplere cevabının Kuveyt aracılığıyla krizde taraf olan ülkelere ulaştırıldığını duyurdu.Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terörizme destek olmakla suçlamış ve geçtiğimiz ay diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, Katar kriziyle atacakları yeni adımları tartışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.
Yaklaşık bir ay önce Katar'a yönelik yaptırımlara girişen ülkeler iki hafta önce bir talepler listesi hazırlamıştı. Bu talepler için verilen ek süre Salı gecesi doldu. Dört ülkenin talepleri arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyor. Katar taleplerin 'gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını' belirtiyor. Katar Dışişleri Bakanı Şey Muhammed bin Abdul Rahman el-Sani, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu talepler, terörizmle ilgili değil. İfade özgürlüğünün durdurulmasından bahsediliyor" diye konuştu.
Dört Arap ülkesi 'terörizmi desteklediği' suçlamasıyla Katar'a ekonomik ve diplomatik ambargo uyguluyor. Katar ise bu suçlamayı reddediyor. Olay, on yıllardır Körfez'de yaşanan en büyük kriz olarak değerlendiriliyor.

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